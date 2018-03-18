Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел", - сказал он.

"Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем. Это, конечно, тоже особенность этой кампании", - отметил Булаев.

По его словам, предыдущие кампании сопровождались обычно большим количеством "прямых обращений прямых участников".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает выборы президента РФ состоявшимися, по ее мнению, серьезных нарушений, повлиявших на результат волеизъявления граждан, не было.

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак отметила низкое количество нарушений на выборах президента.

Париж не намерен признавать проведения на территории Крыма выборов президента России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН должен быть проинформирован о ситуации на Украине, где граждан России не пускали на участки для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"С моей точки зрения, очень важно в ближайшее время проинформировать о сложившейся ситуации генерального секретаря ООН, уполномоченных по правам человека Совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на все небольшие по формату, но продолжающиеся консультации Москвы и Киева, я имею прежде только межведомственные форматы", - сказал он журналистам.

Лихачев выразил надежду, что по итогам дня голосования МИД РФ сформулирует ответ на сложившуюся ситуацию.

Он также выразил уверенность в том, что в решении проблемы следует задействовать потенциал парламентской дипломатии. "Там наш голос слышен, я имею в виду прежде только Межпарламентский союз", - уточнил член ЦИК РФ.

Также Лихачев отметил, что непристойные надписи были сделаны на автомобилях российских дипломатов, работающих в генеральном консульстве РФ в Одессе.

"Поступают факты порчи российского имущества: были испачканы всякими непристойными надписями машины, которые принадлежали российским дипломатам", - сказал Лихачев, говоря о ситуации в Одессе. По его словам, несколько часов назад Национальная гвардия Украины в Одессе объявила, что "около участка в генеральном консульстве РФ обнаружена бомба, на этом основании запрещено всякое движение в сторону российского загранучреждения".

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты.

В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.

Проживающие на Украине граждане РФ должны выбирать президента только на территории своей страны. Такую позицию в воскресенье озвучила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Если хотят голосовать [проживающие на Украине] россияне, которые не являются дипломатами, они должны ехать в Россию и голосовать там, ведь имеют на это полное право", - подчеркнула она в комментарии украинскому агентству УНН.

Беца пояснила, что официальный Киев считает, что имеет право не пускать граждан России на избирательные участки, расположенные на Украине.

"Это незаконные выборы, следовательно мы имеем полное право не проводить их на территории Украины", - утверждает представитель МИД, пояснив, что причина такой позиции в том, что голосование за президента России проводится и на территории Крыма.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Россия сама обратилась к Украине с просьбой усилить безопасность ее диппредставительств.

"Поэтому мы вместе с МВД и другими причастными органами усиливаем безопасность диппредставительств РФ, но в то же время понимаем, что возможны провокации, в том числе с российской стороны, чтобы дискредитировать Украину", - заявила она.

Международный зритель из ФРГ Андреас Мауэр удивился высокой явке на голосовании в Крыму.

"Я был удивлен, что люди стоят в очереди на избирательных участках и ждут, чтобы проголосовать", — сказал Мауэр РИА Новости.

По его словам, голосование в Крыму проходит прозрачно и открыто.

"Атмосфера нас удивляет. Очень много людей идет на избирательные участки. Атмосфера праздничная. Мы общались с избирателями, нам также от избиркома предоставлена вся необходимая информация. Никаких нареканий к голосованию у меня нет", — сказал Мауэр.

Более 72 тысяч человек в Молдавии проголосовали на выборах президента России по состоянию на 18.00 по местному времени, заявил РИА Новости посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин.

Всего на территории республики для голосования на выборах открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в непризнанном Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 (09.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск).

"На 18.00 явка очень хорошая. К этому сроку проголосовали 72573 избирателя. Это очень высокая явка, если сравнивать с выборами в Госдуму России в 2016 году, когда проголосовало 57094 избирателя. Разница приличная. А у нас еще больше часа работы", — отметил Мухаметшин.

Председатель избирательного участка в Кишиневе Михаил Давыдов отметил, что к вечеру в столице Молдавии проголосовали 3111 человек.

Перед зданием Российского центра науки и культуры долгое время стояла очередь из россиян, желающих проголосовать. Несмотря на непогоду – вьюга, холод и гололед — люди приезжают проголосовать из соседних районов и сел.

"Избиратели по-прежнему прибывают. Конечно, сейчас очереди у избирательного участка нет, очередь только внутри помещения. Голосование активное", — сказал Давыдов.

Высокая явка на президентских выборах в России и рекордное число международных наблюдателей опровергают утверждения о якобы предсказуемости результатов голосования. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Он отметил, что уровень явки уже превысил 50%, и, основываясь на данных опросов общественного мнения, выразил уверенность, что этот показатель будет выше 60%.

"И в этом смысле явка на президентских выборах в России уже по определению выше, чем, скажем, она была только что [на президентских выборах] в США, несмотря на то, что там интрига сохранялась до подсчета последнего или предпоследнего бюллетеня", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что "значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России". "Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, - это не так; в них есть, непременно, очень большая интрига, и она прежде только для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость", - заметил Косачев.

В связи с этим он обратил внимание, что на нынешних выборах в России зарегистрировано "рекордное число международных наблюдателей - около 1,5 тыс.", притом что прежний рекорд составлял чуть более 1 тыс. человек.

"А мы ведь за рекордом не гнались, это к нам обращались с просьбами аккредитовать [наблюдателей]", - продолжил парламентарий. Он отметил, в частности, что Парламентская ассамблея ОБСЕ аккредитовала на эти выборы 116 наблюдателей, тогда как в 2012 году направляла лишь девять человек.

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