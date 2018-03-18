|У посольства РФ в Киеве митинг завершился зажжением файеров
|18.03.2018 20:03
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Активисты, митинговавшие у посольства Российской Федерации в Киеве и требовавшие не проводить выборы президента РФ в оккупированном Крыму, завершили акцию протеста зажжением файеров.
Активисты завершили митинг возле посольства РФ в Киеве зажжением файеров, информирует svodka.net.
Под стенами российского диппредставительства находились около 25 участников акции протеста против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.
По состоянию на 19.00, когда в России закрылись избирательные участки, на митинге возле посольства РФ находилось около 25 активистов. В то же время, файеры в руках держали 18 активистов.
Когда участники собрания жгли файеры, правоохранители им не мешали это делать. Затем организаторы митинга заявили, чтобы активисты начинали собирать палатку и флаги.
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Тем временем правоохранители продолжают следить за порядком и не убирают металлические рамки, которыми они перекрыли проезжую часть Воздухофлотского проспекта и все подходы к российскому посольству.
В Киеве возле консульства РФ, на пересечении улиц Добровольческих батальонов и Старонаводницкой, около 60 активистов провели акцию «Народное прекращение дипломатических отношений с агрессором».
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