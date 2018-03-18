По словам российского оппозиционера Алексея Навального, журналистка Ксения Собчак приехала к нему домой за несколько месяцев до выдвижения кандидатом в президенты и рассказала, что ей предлагают деньги за участие в выборах. Собчак заявляет, что такого не говорила. Навальный заявил, что Собчак показала себя на выборах президента РФ "чемпионом лицемерия" Фото: Навальный LIVE / Twitter Политик заявил, что она показала себя на этих выборах "чемпионом лицемерия"."Ты приехала ко мне домой в два часа ночи. Это был последний наш с тобой разговор до этой встречи, за несколько месяцев до того, как ты объявила (о выдвижении кандидатом в президенты. –). И дословно сказала мне и ей (жене Навального Юлии. – "), сидя на моей кухне и распивая чай: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение и я не знаю, что делать", – рассказал Навальный.Собчак сказала, что это ложь."Ты сейчас врешь. Я сказала совершенно не так. И ты знаешь, что это не так", – подчеркнула она.Навальный в ответ заявил, что это "чистая правда" и обвинил Собчак во лжи.Президентские выборы в РФ проходят сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. С учетом того, что в РФ 11 часовых зон, голосование растянуто почти на сутки – с 22.00 субботы (по Киеву) до 20.00 воскресенья. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.Кандидатами в президенты РФ являются Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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