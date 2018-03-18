Погода, Новости, загрузка...
В Молдове на 20% подешевел газ для бытовых потребителей
18.03.2018 20:19
Власти Молдовы пока не определились с механизмом возвращения средств, уплаченных гражданами за природный газ по старым, более высоким, ценам. Газ в Молдове официально подешевел 1 января Фото: ЕРА Снижение цены объясняется изменением среднегодовой стоимости топлива и укреплением национальной валюты.Газ стал дешевле с 1 января 2018 года. Его средняя цена будет колебаться в зависимости от объема потребления в пределах $235–280 за м³.Каким будет механизм возвращения уплаченных жителями страны сумм по старым ценам – пока неизвестно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить