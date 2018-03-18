Власти Молдовы пока не определились с механизмом возвращения
средств, уплаченных гражданами за природный газ по старым, более
высоким, ценам. Газ в Молдове официально подешевел 1 января Фото:
ЕРА Снижение цены объясняется изменением среднегодовой стоимости
топлива и укреплением национальной валюты.Газ стал дешевле с 1
января 2018 года. Его средняя цена будет колебаться в зависимости
от объема потребления в пределах $235–280 за м³.Каким будет
механизм возвращения уплаченных жителями страны сумм по старым
ценам – пока неизвестно.
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