|Втретє вагітна Кейт Міддлтон показала чималий животик (ФОТО)
|18.03.2018 20:20
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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зараз втретє вагітна і вже у квітні родину очікує поповнення - саме вчасно, щоб на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Кейт та принц Вільям з'явилися з трьома малюками, а герцогиня встигла привести себе до форми.
Напередодні у Великобританії та Ірландії відсвяткували день святого Патрика і парад в честь свята відвідала й Кейт з принцом Вільямом.
Для виходу на публіку вагітна на 8-му місяці герцогиня обрала стильне смарагдове пальто та кеплюшок в тон. Пальто підкреслило чималий животик Кейт. Цікаво, що навіть на такому терміні від підборів Міддлтон відмовлятися не збирається.
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