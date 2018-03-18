В воскресенье, 18 марта, российский блогер-юморист из Омска Андрей Свириденко в день выборов президента Российской Федерации снял видео, на котором запечатлено, как он ест свой избирательный бюллетень. Соответствующее видео обнародовано на канале Андрей Свириденко на YouTube.

"Акция-перформанс" Пипл хавает ". Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схавает любых кандидатов и любые инициативы", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, российский оппозиционный политик Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак, заявив, что она признавалась, якобы ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента Российской Федерации.

В воскресенье, 18 марта, на "выборах" президента Российской Федерации в оккупированном Крыму наблюдалась низкая явка .

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