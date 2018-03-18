Вещество, которым в Великобритании отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, имело пылевидную порошкообразную форму. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News. Отравить владельца машины могли через вентиляцию Фото: met.police.uk Само вещество, которое использовалось в качестве яда, имело пылевидную порошкообразную форму.В разведке считают, что отравляющее вещество имело "российское военное происхождение".Ранее британская полиция опубликовала фотографию автомобиля BMW 320D, на котором Скрипаль перемещался в день отравления.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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