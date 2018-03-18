Пока вы тут, громадяне, строите космодромы в Австралии и скоростные Гиперлупы в Жмеринке, пока вы предаетесь изнеженности и полной распущенности нравов, Арсений наш Петрович борется с гибридным Путиным.

Наш экс-премьер (лидер «Народного шухера»), размахивая аспирантурой в НАТО, сурово сжав в кулак то, что ему однажды придавил депутат Барна, мужественно выступил в Варшаве. И не где-нибудь, а на целом симфоническо-геополитическом симпозиуме 3R («Три революции»).

Сие действо, которое конечно войдет в анналы, все интересующиеся прикладной клинической психиатрией могли наблюдать в трансляции по широкополосному интернету с кафедры Европейской Цивилизации в студгородке Европейского Колледжа. Кроме Арсения Петровича там присутствовали и другие официальные члены (лица) из числа заслуженных политических пенсионеров: бывшие президенты, недействующие министры внешних сношений и ослы… в смысле – послы. И другие приличные люди. Десятка полтора голов набралось.

Арсений Петрович выступил с проникновенной речью на тему «Революция, война и их последствия».

Начав с фразы «Господа! Же не манж па сис жур…», Отец Шелкового пути «Китай – Обратно», самоотверженно углубился в потемки творческого кризиса.

Кстати, фронтальный экстерьер личности нашего великого премьера смотрелся очень сурово: шаркающая премьерская походка, пиджак в стиле «Гей!» - с красным подбоем, снизу - борода моджахеда, сверху – лысина интеллектуала, в центре – осознание своей божественно-политической сути на фоне Путина головного мозга в термальной стадии. Еще бы пейсы приделать – казался бы умней бердичевского моэля (специалист по обрезанию).

Если кратко, то основной месседж выступления Петровича может уместится в короткой фразе:

«Путин атакует вас, Путин атакует нас! Он унижает свободный мир, мировых лидеров!»

Униженные (Путиным) экс-мировые лидеры встретили речь прораба Великой Стены имени Самого Себя громкими продолжительными аплодисментами, пониманием текущего момента, рыданиями и немым вопросом организмов, измученных Нарзаном: «Когда фуршет?» (В буфете обещали резкий, снежно белый гвоздь программы с игривым названием «Новичок»)

Что интересно, Арсений Петрович присутствовал на симпозиуме сразу в двух образах. Нет, даже в трех. Так бывает. В журнале «Ярбух фюр психоаналитик» этот феномен довольно широко освещен.

Так вот. С одной стороны, своей мужественной лысиной Арсений Петрович демонстрировал состоявшийся, «беззаперечний» факт «остаточного прощавай» и избавления от газовой зависимости – наш Петрович уже давно «слез с иглы» и 985-й день не покупает гибридное голубое топливо у подлого агрессора.

У другого Арсения просто сердце разрывалось от ужаса, глядя на то, как наивная и неопытная в геополитике Европа тянет к себе в дом ветку «Северного потока - 2». Ведь всем известно и научно доказано (особенно после порки «Газпрома»), что «СП - 2» - это орудие шантажа и гибридной агрессии в руках Путина.

Третий Петрович попытался сказать, что уже который год Европа сосет… отса… короче – получает газ по трубопроводу «Северный поток - 1» и не особо-то и заморачивается по поводу газового шантажа. Наоборот – просит еще… Но негодующее шиканье первых двух содокладчиков – Арсениев заставило третьего отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что самозванца даже поперли из помещения и оставили без сладкого.

Восстановив статус-кво, Арсении Петровичи (две штуки) призвали Варшавское общество политических пенсионеров нанести сокрушительный удар по агрессору – отказаться от «СП-2» и призвать мировое общество к переходу на дешевый американский газ и брикетированный кизяк, обогащенный на Казятинском ускорителе элементарных глюков.

Тем более, что недавно Новая Зеландия нанесла сокрушительный удар по экономике агрессора – прекратила переговоры о создании ЗСТ. В Кремле, сравнив размеры Новой Зеландии с полуостровом Таймыр, осознали всю неотвратимую трагичность ситуации и взрыднули.

Одухотворенные речью нашего экс-премьера, участники симпозиума единогласно приняли историческую резолюцию о необходимости продолжения сурового, группового изнасилования «Газпрома» и перехода Европы на альтернативные виды топлива на фоне отражения гибридной агрессии.

Также было принято решение объединяться в деле борьбы в стройные гендерные колонны и запечатлеть этот исторический момент (симпозиум политических пенсионеров) на батальном полотне с рабочим названием «Униженные лидеры пишут письмо Путину».

В общем, все плакали, когда Арсениев Петровичев уводили с трибуны.

А я уже прям вижу, как потомки с трепетом приникнут к этим скрижалям.

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