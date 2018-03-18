|Украина завоевала 22 медали на Паралимпиаде-2018
|18.03.2018 20:51
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В воскресенье, 18 марта, в южнокорейском Пхенчхане завершились Паралимпийские игры 2018 года. По общему количеству наград сборная Украины заняла шестое место. Об этом сообщает Укринформ.
Всего украинские паралимпийцы выиграли 22 медали, между которых семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.
Сборная Украины заняла шестое место в общекомандном зачете после сборной Соединенных Штатов Америки.
Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 17 марта, в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках завоевали медали украинские паралимпийцы. На счету украинской команды одна серебряная и одна бронзовая награды. Паралимпийская сборная Украины опустилась на 5-е место в общекомандном зачете, пропустив вперед команду Канады.
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