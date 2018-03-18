По данным банка, в сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.

Приватбанк призвал пользователей социальной сети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ​​не передавать мошенникам персональные данные, информирует svodka.net.

Об этом говорится в сообщении банка.

«В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. Во время регистрации пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карту», — сообщает пресс-служба.

Банк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

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«Если клиент сомневается относительно операций со своими картами или считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700», — заявили в банке.

Ранее Приватбанк уже предостерегал своих клиентов от мошенничества в Instagram.

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