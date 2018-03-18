Телеканал СТБ не снимает с себя ответственности за показ карты Украины без Крыма, однако приносит извинения за техническую ошибку, заявили в пресс-службе канала. Отмечается, что демонстрация ошибочного изображения не является официальной позицией СТБ о государственных границах Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Телеканал СТБ оперативно исправил ошибку во всех видео на официальных страницах канала Фото: телеканал СТБ / Facebook "Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" (The Bachelor Ua) от 16 марта 2018 года, – некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение стало неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым – это Украина!" – сказано в сообщении. Отмечается, что телеканал оперативно исправил ошибку во всех видео на официальных страницах СТБ."Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию", – добавили в пресс-службе. https://www.facebook.com/TVchannelSTB/posts/1826120137411918 В вечернем выпуске новостей 16 марта на телеканале "UA:Перший" в прямом эфире также произошли технические неполадки, в результате которых зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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