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Телеканал СТБ продемонстрировал в эфире карту Украины без Крыма и извинился за техническую ошибку
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18.03.2018 20:51
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Телеканал СТБ не снимает с себя ответственности за показ карты
Украины без Крыма, однако приносит извинения за техническую ошибку,
заявили в пресс-службе канала. Отмечается, что демонстрация
ошибочного изображения не является официальной позицией СТБ о
государственных границах Украины. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Телеканал СТБ оперативно исправил ошибку во
всех видео на официальных страницах канала Фото: телеканал СТБ /
Facebook "Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую
ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" (The Bachelor Ua)
от 16 марта 2018 года, – некорректное графическое изображение
карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное
изображение стало неприятной для нас технической ошибкой и ни в
коем случае не является официальной позицией канала СТБ о
государственных границах Украины, потому что Крым – это
Украина!" – сказано в сообщении. Отмечается, что
телеканал оперативно исправил ошибку во всех видео на официальных
страницах СТБ."Телеканал ни в коем случае не снимает с себя
ответственности за эту ситуацию", – добавили в пресс-службе.
https://www.facebook.com/TVchannelSTB/posts/1826120137411918
В вечернем выпуске новостей 16 марта на телеканале "UA:Перший" в
прямом эфире также произошли технические неполадки, в результате
которых зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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