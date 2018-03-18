Украинским банкам запретили начислять проценты по кредитам, если кредитор уже выиграл по ним судебный процесс,передает со ссылкой на .

"Часто, пока решение о судебном иске, не выполнены исполнительной службой, банк продолжает начислять должнику-заемщику проценты, пени и штрафы. Нередко кредиторы даже включают прогрессивную ставку, если это оговорено в их договоре. Тогда насчитывают не стандартный процент, а повышенный, за пропуск платежей. Чтобы после продажи заложенного имущества оставалась непогашенная часть долга, и можно было претендовать на другое имущество человека", - сообщил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, пишет ubr.ua.

По его словам, рядовые украинцы не должны нести ответственности за то, что решения судов долго не выполняются. Они обязаны отвечать только за свои ошибки - за непогашенные кредиты.

"Не имеет значения было ли реализовано залоговое имущество или нет, кредитор в любом случае может подать иск о взыскании доначисленных процентов. Положительная практика взыскания таких процентов за последние годы связана с незнанием граждан о возможности защиты своих прав в суде", - считает управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Даже после решения Верховного суда украинские банки продолжат начислять проценты. Поэтому должникам необходимо следить за поведением банков.

"Заемщикам не стоит пропускать судебные заседания. Всегда настаивать на том, что банком уже реализовано право на взыскание задолженности. Каждую, даже самую очевидную позицию, все равно доказывать в суде. Люди должны понимать, что с требованиями банков о взыскании процентов по уже зафиксированной судом сумме, можно успешно бороться", - резюмировал Касьяненко.

предлагает разрешить кредитору получать права на имущество заемщика в качестве гарантии возврата средств. Для этого нужно законодательно закрепить право доверительной собственности.

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