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Навальный - Собчак: Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата
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18.03.2018 21:23
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Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал кандидата в
президенты РФ Ксению Собчак за рекламу водки и черной икры, которая
появлялась на ее странице в Instagram во время избирательной
кампании. Навальный и Собчак провели дебаты в эфире "Навальный
LIVE" Фото: Навальный LIVE / Twitter Он отметил, что она, будучи
кандидатом в президенты, "целыми днями постила рекламу в
Instagram"."Ты рекламировала водку и черную икру. Я не хочу, чтобы
оппозиция была связана, и она не может быть связана с кандидатом в
президенты, который в ходе избирательной кампании – господи,
где это можно было в мире-то увидеть – рекламирует черную
икру", – заявил Навальный.Он обвинил Собчак в лицемерии: "Ты
грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата. Именно
даже в мелочах. "Посмотрите, кандидат в президенты от оппозиции
рекламирует черную икру!" Это лицемерие и ложь от начала до конца.
Ты была использована как инструмент, чтобы еще сильнее отвратить
людей от оппозиции своим поведением и тем, что ты делала".Собчак
заявила, что в ходе своей избирательной кампании сделала много
полезных вещей."Ты умышленно низменное в людях... Вот на черную
икру, чтобы они среагировали. Так вот я тебе скажу: я – это
легко проверить – никогда не участвовала ни в каких
государственных дележах имущества. У меня нет никаких акций
"Газпрома", я не состою ни в каких советах директоров, у меня нет
недвижимости за границей, у меня нет никаких иностранных счетов. Ты
этого только никогда не найдешь, потому что этого нет", –
ответила кандидат в президенты.Президентские выборы в
РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины
аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ
обработал уже более 21% бюллетеней. Действующий президент
России Владимир Путин лидирует на выборах с более 72% голосов.
Второе место с результатом 15,8% занимает кандидат от КПРФ Павел
Грудинин, третье с 6,94% – руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения
Собчак набирает 1,39% голосов и занимает четвертое
место. Навального ЦИК РФ отказался регистрировать
кандидатом в президенты из-за его судимости.
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