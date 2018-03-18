Сегодня в России прошли президентские выборы. По данным ЦИК, который на данный момент обработал 21,33% протоколов, Владимир Путин лидирует с 71,97% голосов, у Павла Грудинина - 15,9%.

Так, по состоянию на 20:30 положение претендентов такое:

- Владимир Путин (самовыдвиженец) - 71,97%;

- Павел Грудинин (КПРФ) - 15,9%%;

- Владимир Жириновский (ЛДПР) - 6,96%;

- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,39%;

- Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,77%;

- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,62%;

- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,61%;

- Борис Титов (Партия Роста) - 0,59%.

Более 90 % крымчан и севастопольцев отдали свои голоса за Президента России Владимира Путина.

"Итак, проанализируем коротко итоги президентских выборов в России

1) Путин увеличил свою поддержку с 63, 6% (2012 год) до 73, 9%.

И это формально является доказательством для страны и только мира правильности выбранной Путиным позиции "ястреба" (аннексия Крыма, война на Донбассе).

2) 10% новых голосов Путин получил за счет увеличения явки избирателей (в первую очередь - молодежи и Крыма) и электората коммунистов.

Собственно, роль фейкового кандидата Кремля Грудинина и заключалась в том, что его не поддержит часть традиционного электората Зюганова.

Как доказательство: Зюганов в 2012-м набрал 17,7%, а Грудинин в 2018-м - 11, 2%.

3) Еще один фейковый кандидат Кремля для либералов Собчак полностью отыграла свою роль, дискредитировав саму идею оппозиционных и либеральных взглядов. И 2, 5% Собчак на выборах тому прекрасное доказательство.

В общем и целом, благодаря политтехнологиям в Кремле прекрасно справились с главной задачей.

А она была не в том, чтобы избрать Путина. Тут проблем не было.

Главное - это было показать поддержку всей страны концепции "Сильного царя, имеющего право во имя интересов России захватывать чужие территории", в которую вжился Путин с 2014-го. И показали." - Прокомментировал итоги выборов Президента России политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Российский политтехнолог Евгений Минченко так описал успех предваборной компании:

"Предварительно высокая явка на выборах президента РФ. Составляющие успеха:

1. Чистка списков избирателей;

2. Корпоративная мобилизация;

3. Информационная кампания;

4. Присутствие между кандидатов фигур с совершенно прозападной риторикой и высоким антирейтингом, а также кампания бойкота выборов Алексея Навального, которые вместе создали столь необходимый для кампании образ врага;

5. Внешнеполитическая мобилизация на фоне конфликта с Западом;

6. Включение в ряде регионов муниципальной и региональной повестки через систему местных референдумов;

7. Возможность прикрепления к участкам по месту пребывания." - Заявил Евгений Минченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира