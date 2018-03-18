Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что не может прибыть в Оболонский районный суд Киева в связи с "преследованием на территории Украины по политическим мотивам", однако выразил готовность свидетельствовать по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Азаров заявил, что регулярно получает угрозы Фото: EPA По словам адвоката, заявление было передано стороне защиты 17 марта во время личной встречи.В заявлении Азаров подтверждает свою готовность дать показания в суде. Он сообщает, что был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка."Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда города Москва", – сказано в заявлении.Азаров отмечает, что не может прибыть в Оболонский районный суд Киева в связи с "преследованием на территории Украины по политическим мотивам, которое было организовано высшими должностными лицами Украины".По словам бывшего премьера, он регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни.Азаров также отказался сообщить Оболонскому райсуду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213064793427152&id=1012672209 Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Всех свидетелей стороны обвинения уже допросили. 21 марта в суде начнут давать показания свидетели защиты.Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 годы. После смены власти в 2014 году он покинул страну и проживает в России.В отношении Азарова в Украине также расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Он фигурирует в деле о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома" и в деле о незаконном отчуждении военной техники. Экс-премьер находится в санкционных списках США и ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины азаров что януковича заявлении Теги: политика