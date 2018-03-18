|Азаров просит допросить его в суде по делу о госизмене Януковича в режиме видеоконференции из Москвы
|18.03.2018 21:31
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213064793427152&id=1012672209
Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Всех свидетелей стороны обвинения уже допросили. 21 марта в суде начнут давать показания свидетели защиты.Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 годы. После смены власти в 2014 году он покинул страну и проживает в России.В отношении Азарова в Украине также расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Он фигурирует в деле о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома" и в деле о незаконном отчуждении военной техники. Экс-премьер находится в санкционных списках США и ЕС.
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