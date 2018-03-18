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Во Львове акция правых партий возле Генконсульства РФ прошла без нарушений
18.03.2018 21:34

Во Львове акция правых партий возле Генконсульства РФ прошла без нарушений

Представители правых партий, проводивших акцию протеста возле Генконсульства РФ во Львове, объявили о ее окончании. В данное время они собирают вещи и  расходятся. На момент завершения акции возле консульства находилось более 20 человек.

Как сообщили агентству в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, нарушений общественного прядка во время проведения акции не зафиксировали.

Как сообщалось ранее, сегодня утром около 50 представителей правых политсил – ВО "Свобода", КУН, "Нацкорпус", "Правый сектор" и тд --  устроили акцию по блокированию генерального консульства РФ во Львове, где был размещен избирательный участок на выборах президента России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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