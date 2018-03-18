|В Праге протестовали против выборов в оккупированном Крыму
|18.03.2018 21:39
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В столице Чехии прошел пикет против выборов президента Российской Федерации в украинском Крыму.
В Праге протестовали против российских выборов в оккупированном Крыму.Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует svodka.net.
«В центре Праги — протест против «выборов» Путина в украинском Крыму», — написал он.
На фото видно, что люди держат в руках плакаты, на которых по-русски написано «Крым — это Украина, а не место для выборов Путина» и «Российские выборы — всемирный обман».
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Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.
Накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявили, что проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их общую легитимность.
По данным первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, в Крыму на участках нет ни одного независимого наблюдателя. Он сообщил, что крымские татары принимают участие в выборах, однако явка очень низкая. Низкая явка не только между крымских татар. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил: «Нас поразило маленькое количество людей, которые пошли и идут на выборы. Мы ожидали такого от крымскотатарского народа, от наших соотечественников, что они в своем большинстве не пойдут».
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