У дымовой смеси, за которую Министерство обороны Украины заплатило
72 млн грн, отсутствует надлежащий маскировочный эффект, отметили в
военной прокуратуре Южного региона Украины. Боевые смеси должны
иметь маскировочный эффект Фото: Ministry of Defense of Ukraine /
Flickr Дымовые смеси были куплены у ООО"Фирма Альфа ЛТД" под видом
ДС-56, которые используют Вооруженные Силы Украины. Впоследствии
выяснилось, что было поставлено не совсем то."По своим техническим
характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания
деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве
дымовой завесы при кинематографических съемках и так далее", –
говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что приобретенный
товар нельзя использовать по целевому назначению во время боевых
действий – нет надлежащего маскировочного эффекта.Уголовное
производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной
службе) УК Украины военная прокуратура Криворожского гарнизона
открыла 12 марта 2018 года.
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