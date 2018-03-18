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"Сами все предложат и сами все дадут". Пугачева обратилась к Путину словами булгаковского Воланда
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18.03.2018 22:11
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Российская певица Алла Пугачева посоветовала будущему президенту
России "никогда ничего не просить", как советовал булгаковский
персонаж Воланд из романа "Мастер и Маргарита". 18 марта в РФ
прошли выборы главы государства. По данным российского
Центризбиркома, на них со значительным отрывом от других кандидатов
лидирует действующий президент России Владимир Путин. Пугачева:
Кого мы выберем, так и будем жить Фото: maxgalkinru / Instagram По
словам Пугачевой, она всегда ходит на выборы. Певица отметила, что
"во-первых, это наш долг, во-вторых, в любые времена и в любой
ситуации – это все-таки наш выбор, кого мы выберем, так и
будем жить".На вопрос о ее пожеланиях будущему президенту, Пугачева
ответила, что "очень рано прочла Булгакова "Мастер и
Маргарита" и всегда со мной эта фраза: "Никогда ничего не проси.
Сами все предложат и сами все дадут".Певица также сообщила, что
раньше за россиян "все решали наверху", но "народ выборы очень
любил". При этом, по словам Пугачевой, "сейчас, ну что
говорить – прогресс!" Она добавила, что впервые видит "такую
организацию, такое совершенство".Президентские выборы в
РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины
аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня
выборов.Действующий президент России Владимир Путин лидирует на
выборах президента РФ по итогам обработки более 21% бюллетеней с
72,08% голосов, сообщили в ЦИК России. Второе место с результатом
15,8% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с
6,94% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.
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