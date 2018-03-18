Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кувейт поддерживает инициативу Украины касательно введения миротворцев ООН на Донбасс для восстановления мира. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Он добавил, что Кувейт оказывает мощную поддержку Украине в международных организациях.

"Мы чувствуем очень сильную и мощную поддержку Кувейта в международных организациях. Кувейт сейчас является членом Совета безопасности ООН вместе со Швецией", - сказал Порошенко.

Также президент добавил, что в воскресенье, 18 марта, во время его визита в Кувейт прошла встреча со спикером парламента Швеции.

"И два члена Совета безопасности ООН четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента относительно принятия решений и предоставления мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе, а также первого пакета безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал svodka.net ранее, правительства Украины и Кувейта подписали Соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

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