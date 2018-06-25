Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под контроль дело о нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом сказано на сайте омбудсмена.

Денисова считает, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.

Также омбудсмен обратилась к городскому главе Львова Андрею Садовому с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений в городе.

Денисова также попросила львовскую полицию безотлагательно принять меры для оказания надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование.

Напомним, в результате нападения четыре человека получили ножевые ранения, один человек погиб.

"24 июня в 02:00 поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове по ул. Трускавецкой, в 23:30 неизвестные напали на лагерь цыган", - сказано в сообщении Львовской ОГА.

Во Львовскую больницу доставили жителя г. Мукачево Закарпатской области 1999 года рождения. На амбулаторном лечении находятся жительница с. Буркатов Закарпатской области 1988 года рождения и ребенок 2008 года рождения - житель с. Буркатов Закарпатской области.

Житель с. Ровно Закарпатской области 1994 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что набег совершила группа людей до 10 человек.

"Полицией задержаны семь человек нападавших, которые, по информации, местные жители примерно 2000-2002 года рождения. В настоящее время на месте работают СОГ Пустомытовского района полиции", - написал он.

На ромов напали семеро львовян 16-17 лет. Ими руководил некий 20-летний парень.

В Нацполиции говорят, что налетчиков задержали. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное. Неонацисты входят в малоизвестную группировку "Трезвая и злая молодежь", связанную с ультраправым движением Misanthropic Division (ранее отдельные представители этого движения служили в полку "Азов").

Сами они называют себя "социальными санитарами".

Это не первое набег на таборы в столице Галичины. В мае группа из трех десятков человек сожгла палатки ромов возле поселка Рудное, тогда ранили несколько человек.

По информации журналистки и общественной активистки Виктории Балицкой, под прицелом группировки "Трезвая и злая молодежь" – ромы, наркозависимые и другие социально уязвимые группы.

"Это проявление нацизма. И, по моему мнению, является результатом терпимости к утечке этого яда в наше общество со стороны отдельных представителей власти различных уровней. А также поддержки частью граждан таких методов. Просто завтра объектом нетерпимости может стать любой желающий. В том числе тот, кто вчера поддерживал", – написала на своей странице в Facebook Балицкая.

Часть львовян, однако, поддерживает такие методы "борьбы с цыганами" и в какой-то мере оправдывает националистов. Мол, ромы торгуют наркотиками, грабят людей и даже якобы похищают детей.

Балицкая говорит, однако, что обитатели табора – люди вполне безобидные и тихие.

"Они специализируются на поисках всякого "добра" на свалках и улицах. Металл, бутылки, бумага. Они ничего не нарушают: ни закона, ни нашего покоя. А вот категория, которая представляет для нас угрозу, – это другие ромы. Те, собственно, воруют и мошенничают. Они живут в квартирах и хорошо себя чувствуют. Так вот, убили не уголовного рома. А безобидного, несчастного закарпатца. К тем, что воруют не сунулись, потому что это не так просто. К тому же можно и на серьезную ответку нарваться", – объясняет журналистка, которая знакома с ромской тематикой.

А мэр Львова Андрей Садовый пообещал дать приют всем пострадавшим. "Я прошу вас четко осознать эту картину, прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо!" – призвал он львовян.

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