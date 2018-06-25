|"Это проявление нацизма": "Трезвая и злая молодёжь" против ромов
|25.06.2018 06:39
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе МВД Арсену Авакову с просьбой взять под контроль дело о нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом сказано на сайте омбудсмена.
Денисова считает, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства.
Также омбудсмен обратилась к городскому главе Львова Андрею Садовому с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных цыганских поселений в городе.
Денисова также попросила львовскую полицию безотлагательно принять меры для оказания надлежащей правовой оценки действиям нападающих, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование.
Напомним, в результате нападения четыре человека получили ножевые ранения, один человек погиб.
Во Львовскую больницу доставили жителя г. Мукачево Закарпатской области 1999 года рождения. На амбулаторном лечении находятся жительница с. Буркатов Закарпатской области 1988 года рождения и ребенок 2008 года рождения - житель с. Буркатов Закарпатской области.
Житель с. Ровно Закарпатской области 1994 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook сообщил, что набег совершила группа людей до 10 человек.
На ромов напали семеро львовян 16-17 лет. Ими руководил некий 20-летний парень.
В Нацполиции говорят, что налетчиков задержали. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное. Неонацисты входят в малоизвестную группировку "Трезвая и злая молодежь", связанную с ультраправым движением Misanthropic Division (ранее отдельные представители этого движения служили в полку "Азов").
Сами они называют себя "социальными санитарами".
Это не первое набег на таборы в столице Галичины. В мае группа из трех десятков человек сожгла палатки ромов возле поселка Рудное, тогда ранили несколько человек.
По информации журналистки и общественной активистки Виктории Балицкой, под прицелом группировки "Трезвая и злая молодежь" – ромы, наркозависимые и другие социально уязвимые группы.
Часть львовян, однако, поддерживает такие методы "борьбы с цыганами" и в какой-то мере оправдывает националистов. Мол, ромы торгуют наркотиками, грабят людей и даже якобы похищают детей.
Балицкая говорит, однако, что обитатели табора – люди вполне безобидные и тихие.
А мэр Львова Андрей Садовый пообещал дать приют всем пострадавшим. "Я прошу вас четко осознать эту картину, прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо!" – призвал он львовян.