Лондон рассматривает бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля как британского гражданина, сообщили в посольстве РФ в Великобритании. Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери Фото: ЕРА В диппредставительстве отметили, что запросили доступ к Скрипалю и его дочери нотой. Консулам отказали, так как британская сторона рассматривает экс-разведчика как британского гражданина, рассказали в посольстве.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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