Нацполиция просит помощи в установлении матери, новорожденного ребенка которой нашли в на заводе по переработке вторсырья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции .

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3, Голосеевского района столицы. Установлено, что тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта включительно,передает со ссылкой на .

Сейчас столичные правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Они обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении роженицы.

Сообщить информацию можно, обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15), а также по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

В на улице Бакунина на территории завода по переработке вторичного сырья 14 марта в мусорном контейнере нашли тело ребенка. Труп обнаружил работник завода. Причина смерти младенца неизвестна. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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