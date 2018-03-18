Визы будут оформляться в аэропорту.

Украина договорилась о двустороннем упрощении визового режима с Кувейтом, информирует svodka.net.

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Об этом президент Петр Порошенко договорился во время встречи с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером ас-Сабахом, сообщается на сайте главы государства.

Так, виза для граждан Украины будет оформляться по прибытию в аэропорт Кувейта.

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«Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде», — написано в заявлении.

«Такой шаг должен помогать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей», — отмечается в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.

«Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 гг., в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 гг.», — сообщила пресс-служба украинского президента.

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