Акробат Cirque du Soleil Янн Арно скончался в больнице после
падения на сцену во время исполнения циркового номера в
американском городе Тампа. Арно 15 лет выступал в шоу Скриншот:
yann arnaud / YouTube Акробат умер в больнице от травм, от
полученных в результате падения на сцену.Агентству рассказали, что
Арно был опытным акробатом, выступал в шоу Cirque du Soleil в
течение 15 лет.Инцидент расследуют местные власти.Арно было 38 лет,
у него остались жена и двое детей.
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