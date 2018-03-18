Фирма закроет все офисы до конца марта

Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

"Ухудшение репутации, кампания в СМИ, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли безнадежный вред, следствием которой является полное прекращение деятельности", - заявляет представитель компании.

В фирме заявили, что "будут продолжать требовать справедливости" и сотрудничать с властью, чтобы "продемонстрировать, что преступления не было".

Mossack Fonseca - это панамская юридическая фирма с более чем 40 офисами по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии. Компания оказалась в центре скандала после того, как 3 апреля 2016 Международный консорциум журналистских расследований обнародовал так называемые "Панамские документы" - выдержки из более 11 млн документов по оффшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой, и их владельцев. В расследовании фигурировали 12 нынешних и бывших глав государств, и по меньшей мере 60 человек, связанных с мировыми лидерами. Президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом расследования.