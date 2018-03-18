Россия остается в руках "малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром", заявил российский писатель и публицист Виктор Шендерович, комментируя результаты президентских выборов. Шендерович: На фоне этой беспроигрышной ролевой игры оставалось только дотянуть явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала мучительным надрывом сил Фото: Виктор Шендерович / Facebook "Итак. Не допустив на выборы единственного реального противника, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме перед лицом россиян – на фоне президента, не вылезающего с телеэкрана (в том числе и в день тишины) в образе благородного отца нации. На фоне этой беспроигрышной ролевой игры оставалось только дотянуть явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала мучительным надрывом сил – и агитация лезла из всех дыр, да и "электоральные султанаты" с массовыми вбросами никто не отменял. На выходе (что и требовалось доказать, если кому-то надо было это доказывать) – встречайте, дорогие россияне, новую "легитимность" Путина", – отметил он.По мнению Шендеровича, президент очень боялся ее потерять."И мог потерять, разумеется, если бы те, кто позиционирует себя "оппозицией", не сработали и в этот раз очень аккуратно на руку шулеру. И вместо протестного объединения (в том числе уличного – да-да, вместе с Навальным (российским оппозиционером Алексеем Навальным. – )), не сделали бы именно то, что требовалось шулеру. А требовалось ему обеспечить новый захват власти – видимостью легитимного избрания", – добавил писатель.Он подчеркнул, что "Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669969216405148&id=100001762579664 Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже 45% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 74,66% голосов. Второе место с результатом 13,68% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,42% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,41% голосов и занимает четвертое место. Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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