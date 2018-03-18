Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, уверяет глава государства

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Порошенко в комментарии во время государственного визита в Государство Кувейт.

Президент отметил, что последние несколько дней было интенсивные международные контакты.

"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму", - подчеркнул он.

"И единственный президент, который будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ выбирают президента страны.

В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.

В Киеве утром 18 марта были перекрыты подступы к посольству России в Украине.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.

Накануне министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.