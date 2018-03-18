Экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста, считает глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. Кахконен: Уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr "Украина может вырасти за счет отложенного роста. Из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень. У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – отметила она.Кахконен добавила, что Украина может вырасти за счет развития сельского хозяйства."Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде только из‑за отсутствия рынка земли. Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – подчеркнула она.По данным Национального банка, рост реального ВВП Украины в 2017 году составил 2,1%.В Нацбанке прогнозируют, что экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году, замедлится до 2,9% в 2019–2020 годах.Moody’s ожидает роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 году, так же считают эксперты Всемирного банка. Они прогнозируют рост на 4% в 2019-м и 2020 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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