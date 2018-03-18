В России завершилось голосование на выборах президента

Таковы первые результаты подсчета голосов, передает "Интерфакс".

По данным российского ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.

Предварительные результаты других кандидатов:

Павел Грудинин - 15,90%

Владимир Жириновский - 6,96%

Ксения Собчак - 1,39%

Григорий Явлинский - 0,77%

Сергей Бабурин - 0,62%

Максим Сурайкин - 0,61%

Борис Титов - 0,59%

Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-полы), сообщает "РИА-Новости".

По данным фонда "Общественное мнение", Путин набирает 77% голосов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения - 73,9%.

Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ выбирали президента страны.

В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.

В Киеве утром 18 марта были перекрыты подступы к посольству России в Украине.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.

Накануне министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, высказался по выборам Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.