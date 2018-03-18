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Путин набирает на выборах президента РФ более 70%
18.03.2018 23:04
Путин набирает на выборах президента РФ более 70%
В России завершилось голосование на выборах президента
По первым результатам подсчета голосов и экзит-полов, Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов.
Путин набирает на выборах президента РФ более 70% Фото: ap.org
Таковы первые результаты подсчета голосов, передает "Интерфакс".
 
По данным российского ЦИК, по итогам подсчета 21,33% голосов Путин набирает 71,97%.
 
Предварительные результаты других кандидатов:
 
                 Павел Грудинин - 15,90%
 
                 Владимир Жириновский - 6,96%
 
                 Ксения Собчак - 1,39%
 
                 Григорий Явлинский - 0,77%
 
                 Сергей Бабурин - 0,62%
 
                 Максим Сурайкин - 0,61%
 
                 Борис Титов - 0,59%
 
Похожие результаты показали опросы на выходе с избирательных участков (экзит-полы), сообщает "РИА-Новости".
 
По данным фонда "Общественное мнение", Путин набирает 77% голосов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения - 73,9%.
 
Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.
 
Напомним, в воскресенье, 18 марта, в РФ выбирали президента страны.
 
В пятницу в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.
 
Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.
 
В Киеве утром 18 марта были перекрыты подступы к посольству России в Украине.
 
ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.
 
Накануне министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией.
 
Президент Украины Петр Порошенко, который находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, высказался по выборам Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.
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