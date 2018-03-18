Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Ульриха Эйме, который посетил аннексированный Крым, очередным политическим авантюристом. Мельник: Призываем федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан Фото: mfa.gov.ua "Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – отметил он. Черговий політичний авантюрист @Ulrich * Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжігромадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 березня 2018 р. Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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