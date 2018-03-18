|Посол Украины в Германии Мельник призвал немецкие власти отреагировать на визит депутата Бундестага в Крым
|18.03.2018 23:07
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Черговий політичний авантюрист @Ulrich * Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжігромадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 березня 2018 р.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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