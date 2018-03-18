Сату Кахконен, глава представительства Всемирного банка, рассказала о мошеннических схемах украинских банков.

О банковских махинациях руководитель представительства поведала в интервью,передает со ссылкой на .

Сата Кахконен является главой Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине. Она сказала, что обыкновенный люди даже не осознают насколько в банковской сфере распространено обман. С целью получения прибыли украинские банки прибегают к любым действиям.

"Были те, кто собирал депозиты в людей и клал эти деньги себе в карман или выдавал в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. Значительная часть этих денег осела на Кипре и в оффшорах", - сказала глава представительства .

Кахконен считает, что сейчас очень важно заставить банки вести свой бизнес без обмана, кредитовать домохозяйства и компании по разумным ставкам. Также глава представительства подчеркнула, что в Украине очень высокий уровень неработающих кредитов.

"Доля плохих кредитов в Украине составляет более половины от общего портфеля. А это приводит к тому, что банки не повышают свои кредитные ставки, так как риски невозврата велики. Поэтому уровень закредитованности частного сектора очень низкий. Мы тесно сотрудничаем с Национальным банком и Министерством финансов , чтобы решить проблему плохих кредитов ", - проинформировала Кохконен.

Ранее руководитель представительства уже говорила о том, что в Украине 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех компаний.

В Украине приняли полезный для заемщиков банка закон. Украинским банкам запретили начислять проценты по кредитам, если кредитор уже выиграл по ним судебный процесс.

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