|Акробат Cirque du Soleil разбился во время выступления
|18.03.2018 23:12
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Ян Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю циркаАкробат цирка Cirque du Soleil Ян Арно разбился насмерть во время выступления в Тампе, штат Флорида.
Фото: reuters.com
Об этом сообщили в пресс-службе цирка.
38-летний знаток получил тяжелые травмы от падения на сцену и скончался в больнице.
В Cirque du Soleil рассказали, что Ян Арно был одним из самых опытных артистов цирка, где он выступал на протяжении 15 лет.
По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Ян Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка, пишет Reuters.
Фото: twitter.com/Cirque
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