|В Одессе дважды за день "минировали" консульство РФ
|18.03.2018 23:20
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Сообщение о минировании не подтвердилисьПолиция завершила проверку сообщений о минировании консульства России в Одессе, однако взрывоопасных предметов не обнаружила.
Фото: radiosvoboda.org
Как сообщили в полиции Одесской области, в воскресенье в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.
Впоследствии полиция заявила, что сообщение о минировании оказалось ложным.
"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности", - сообщили в полиции.
В 14:40 по спецлинии "102" вновь поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы.
На месте работали взрывотехники и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов. Вследствие обследования здания Генерального консульства Российской Федерации и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружили.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают личность, которая предоставила заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", - отметили правоохранители.
Напомним, по первым результатам подсчета голосов и экзит-полов, Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов.
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