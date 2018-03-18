Сообщение о минировании не подтвердились

Как сообщили в полиции Одесской области, в воскресенье в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.

Впоследствии полиция заявила, что сообщение о минировании оказалось ложным.

"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности", - сообщили в полиции.

В 14:40 по спецлинии "102" вновь поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы.

На месте работали взрывотехники и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов. Вследствие обследования здания Генерального консульства Российской Федерации и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружили.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают личность, которая предоставила заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", - отметили правоохранители.

Напомним, по первым результатам подсчета голосов и экзит-полов, Владимир Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов.