Заявление об этом сделал норвежский МИД в Twitter.

«Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнании аннексии Крыма», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал бойкотировать российские выборы в Крыму и не признавать их результат. Более того, прокуратура АР Крым пообещала наказывать тех, кто будет причастен к организации незаконного голосования за президента России на территории полуострова 18 марта.

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