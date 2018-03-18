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В понедельник Украину укроет снегом, до 17 градусов мороза, - Укргидрометцентр
18.03.2018 23:28
В понедельник Украину укроет снегом, до 17 градусов мороза, - Укргидрометцентр
На дорогах гололедица
В Украине 19 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается сильный снег, кое-где метели, снежные заносы.
В понедельник Украину укроет снегом, до 17 градусов мороза, - Укргидрометцентр Фото: wallhere.com/en/user/12846
Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.
 
19 марта в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, кое-где метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем ​​в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег.
 
На дорогах гололедица.
 
Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, в южной и восточной части кое-где порывы 15-20 м / с.
 
Температура ночью 9-14 ° мороза, на севере Левобережья до 17 ° мороза, днем ​​3-8 ° мороза; на крайнем юге и Закарпатье ночью 2-7 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
 
"Завтра в Киеве ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем ​​5-7 ° мороза", - отмечают в украинском Гидрометцентре.

В понедельник Украину укроет снегом, до 17 градусов мороза, - Укргидрометцентр Фото: meteo.gov.ua

Напомним, с 19:00 пятницы и до понедельника в связи со сложными погодными условиями был введен режим ограничения въезда большегрузного и большегрузного транспорта в столицу.

  • Власти Киева ограничивают въезд крупногабаритного транспорта в город

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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