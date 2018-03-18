На дорогах гололедица

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

19 марта в Украине ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: сильный снег, кое-где метели, снежные заносы; в западных и северных областях, днем ​​в Украине небольшой снег, в восточных областях умеренный снег.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, в южной и восточной части кое-где порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 9-14 ° мороза, на севере Левобережья до 17 ° мороза, днем ​​3-8 ° мороза; на крайнем юге и Закарпатье ночью 2-7 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

"Завтра в Киеве ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем ​​5-7 ° мороза", - отмечают в украинском Гидрометцентре.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, с 19:00 пятницы и до понедельника в связи со сложными погодными условиями был введен режим ограничения въезда большегрузного и большегрузного транспорта в столицу.