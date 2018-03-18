Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием «Николаевский международный аэропорт».

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела дома находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела милиции.

Владислав Волошин

Пострадавший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Владислав Волошин – прежний пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав часто наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а только совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли на весь мир в атаке на малайзийский «Боинг», сбитый над Донбассом. Хотя эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины. Владислав завершил договор в этом году, уволился в январе. Его портрет в гермошлеме долго висел на почетном месте в Администрации президента Украины. Волошин награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Владислав Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими. Он часто говорил, что, несмотря на все его заслуги, не мог даже обеспечить свою семью.

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