Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секции

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Напомним, 17 марта в МИД России заявили о высылке из страны 23 британских дипломатов "в ответ на действия Великобритании". В ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.