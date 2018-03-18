|Климкин предлагает Великобритании трудоустроить в Украине высланных из России дипломатов
|18.03.2018 23:35
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Климкин предложил Джонсону восстановить работу консульской секцииМинистр иностранных спал Украины Павел Климкин предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине дипломатов Великобритании, которых выслали из Российской федерации.
Фото: ukrinform.ua
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - написал Климкин на своей странице в Twitter.
Напомним, 17 марта в МИД России заявили о высылке из страны 23 британских дипломатов "в ответ на действия Великобритании". В ведомстве добавили, что также прекращается деятельность Британского Совета в России.
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