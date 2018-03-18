Россия не будет отвечать на недопуск россиян к диппредставительствам в Украине в день президентских выборов, заявил президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома Фото: EPA "Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ – это братский народ, я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", – заявил он.Президентские выборы в РФ прошли сегодня, 18 марта, – в день годовщины аннексии Крыма.Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".В Национальной полиции Украины сообщили, что акции 18 марта в нескольких областных центрах и Киеве, в том числе у дипломатических учреждений России, с целью недопущения выборов президента этой страны, прошли без нарушений общественного порядка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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