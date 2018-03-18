|В Крыму на выборах президента РФ Путин набирает более 90% голосов
|18.03.2018 23:50
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Международные партнеры и Украина не признают российские выборы в аннексирована КрымуПо результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.
Фото: tass.ru
Об этом сообщает РБК.
По состоянию на 23:34 по киевскому времени после обработки более 70% бюллетеней Путин набирает 75,91% голосов, Грудинин - 12,59%, Жириновский - 6,08%.
Аннексирован Крым между пяти регионов, где Путин набирает более 90% голосов (в списке также Тува, Кабардино-Балкария, Дагестан и оккупирован Севастополь).
Средняя явка по России (по подсчетам на 23:02 по киевскому времени) составила 59,4%, в Крыму - 63,86%.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко, который находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, высказался по выборам Президента Российской Федерации в оккупированном Крыму.
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