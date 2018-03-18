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Телеканал "СТБ" показал в эфире карту Украины без Крыма
18.03.2018 23:58
Телеканал "СТБ" показал в эфире карту Украины без Крыма
На телеканале извинились и пообещали разобраться
В эфире телеканала "СТБ" показали графическое изображение карты Украины без территории Крыма.
Телеканал "СТБ" показал в эфире карту Украины без Крыма Фото: pravda.com.ua
Карту без Крыма зрители увидели 16 марта в эфире программы "Холостяк".
 
На телеканале заявили, что проведут служебное расследование и сделают "кадровые выводы и Решением".
 
"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе Холостяк (The Bachelor Ua) от 16.03.2018 - некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границ Украины, потому Крым - это Украина!", - сообщили в пресс-службе "СТБ".
 
"Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ. Телеканал в коем случае не снимает с себя видподвидальности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями", - отметили на телеканале.
 
Напомним, в пятницу вечером телеканал "UA: Первый" показал в эфире карту Украины без Крыма.
  • "UA: Первый" показал карту Украины без Крыма

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