Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин предложил перенести дату Brexit в связи с затягиванием переговорного процесса. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым основным вопросам, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией.

«Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода», — говорится в докладе.

Отметим, переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

Напомним, Германия не намерена «платить за всех» после Brexit. Свою позицию по данному вопросу высказал новый министр финансов, вице-канцлер Олаф Шольц.

«Германия знает, что в результате Brexit ей придется платить больше денег в бюджет ЕС… Но мы не хотим и не можем платить за всех», — заявил он, добавив, что является немецким министром финансов, а не европейским.

Шольц отмечает: что касается расходов на Европу, нынешняя Большая коалиция хочет действовать иначе, чем предыдущие правительства. До сих пор многие дискуссии о проектах европейской реформы начинались с заявлений о том, что Берлин не хочет ничего платить, но в конце концов делал это. Такое противоречивое поведение подстегнуло скептицизм многих граждан в отношении Европейского Союза, считает Шольц.

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