Банк призывает пользователей быть осторожными

По информации ПриватБанка, в Instagram появились фейковые аккаунты учреждения, за которыми скрываются мошенники.

"В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги. При заключении пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка", - рассказали в пресс-службе банка.

ПриватБанк призывает пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на крючок мошенников.

"Если клиент сомневается относительно операций со своими картами считает, что стал жертвой мошенничества, ему надо немедленно обратиться на горячую линию клиентской поддержки банка 3700", - отмечают в банке.

Фото: privatbank.ua

Фото: privatbank.ua

Напомним, в Киеве задержали подозреваемую в присвоении средств "Укргазбанка" на сумму 250 млн грн.

Киберполиции Полтавской области пресекла деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили более 7 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили топ-менеджера Сбербанка в хищении более 16 млн грн средств государственного учреждения.