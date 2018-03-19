Сейчас над сирийским Африном развеваются турецкий флаг и знамя Сирийской освободительной армии, отметил президент Турции Реджеп Эрдоган. Вчера 23.56 | комментариев: Африн освободили войска Турции и Сирийская освободительная армия Фото: ЕРА "Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии", – сказал он.Во освобожденном городе обнаружили подземный склад с боеприпасами, состоящий из 12 отдельных помещений. Бетонные стены арсенала могли выдержать бомбардировки и артиллерийские обстрелы.Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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