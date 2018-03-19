Телепузик, метровый сэндвич и «За Джона Сноу!» — такими были президентские выборы в РФ в 2018 году (фото) Любые выборы в любой стране не обходятся без курьезов, но в этом году выборы президента России запомнились особой праздничной атмосферой. К организованным мероприятиям на избирательных участках веселья прибавили сами избиратели. Люди приходили голосовать в самых мыслимых и немыслимых костюмах. Драконы, рыцари, медведи, телепузики и даже ракета «Сармат». Один из жителей Агыдеи вообще приехал на участок на коне, а пара из Татарстана заявилась на голосование в день собственной свадьбы. Конечно же не обошлось и без рисунков на бюллетенях. Но здесь было меньше веселого. В основном люди выражали свое возмущение тем, что в списке нет ни одного кандидата, которого они были бы готовы поддержать. Да, пункта «Против всех» в России тоже нет. Снимок молодого человека в костюме ракеты «Сармат» облетел весь Интернет. Мужчина является заведующим отделом в Ломоносовском районном дворце культуры «Горбунки» в Ленинградской области. Материалы для изготовления костюма закупал заранее. Фото: online47.ruВ Барнауле вполне себе серьезно существует объединение «моржей». И это одна из участниц данной организации.В Новосибирске один из избирателей пришел на голосование в костюме телепузика.Монголы пришли в Нижиний Тагил.Аварийный купидон пришел на один из участков Архангельска с пакетом конского навоза. Содержимое мужчина прихватил, чтоб «удобрить выборы». Проголосовать ему все же разрешили. О судьбе г*вна не сообщается.Человек из Кемерово.Люди из Кемерово.Маша и медведь из Кемерово.Это называется образом «лесной нечисти». Новокузнецк.Откуда Цезарь неизвестно, но точно не из Рима.Еще одно фото не пойми откуда, но эти ребята разместились у входа к избирательному участку и просто развлекали голосующих.В посольстве России в Киеве голосования так и не состоялось, но костюмы были. Их обеспечили украинские националисты, которые не пускали россиян на территорию посольства.Житель Адыгеи приехал голосовать на коне и в национальном костюме. Кстати, рядом с участком проходили концерты, мастер-классы и выставки. Так что мужчина не отдельно выделялся из толпы.Арт-объект «Русская красавица» установлен рядом с избирательным участком. Снимки тех, кто решился сфотографироваться в нем, не обнаружены.А это игроки «СКА-Хабаровск» и они ничего такого не планировали, но на участке им подарили метровый сэндвич.Москали тоже скачут. А вообще это Томск и тут голосовал один из кандидатов Максим Сурайкин.В Татарстане молодожены прервали свадьбу и отправились голосовать. Гражданский долг он такой…Просто дети танцуют на одном из избирательных участков России.Стихи…За «клубничного магната». Когда не нашел своего кандидата.За Джона Сноу!.Когда готов сразу назвать слово. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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