|176 шахтеров в Луганской заблокировало под землей
|19.03.2018 00:14
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Сейчас всех рабочих уже удалось вывести на поверхностьВ Луганской области на двух шахтах в результате обесточивания заблокированными под землей оказались 176 рабочих.
Фото: EPA/UPG
Об этом около 15:00 сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
"В Луганской области по информации ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся", - рассказали в министерстве.
"По оперативной информации на шахте" Карбонит "- 93 человека, на шахте" Золотое "- 83 человека остались под землей. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2:00", - уточнили позже в министерстве.
В 18:00 стало известно, что всех шахтеров вывели на поверхность.
"Электроснабжение на селения Золотое и Карбонит подано, люди из шахт выведены. Спасибо всем за слаженную работу, помощь, оперативность и любовь своей работе", - проинформировали в МТОТ.
Напомним, массовое затопление шахт угрожает Донецке и соседним городам проседания почвы, загрязнением рек азотом и тяжелыми минералами, заражением питьевой воды.
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