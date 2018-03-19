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Сепаратисты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ у Авдеевки, - штаб АТО
19.03.2018 00:22
Сепаратисты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ у Авдеевки, - штаб АТО
В результате обстрела один украинский военный не пострадал
Штаб Антитеррористической операции зафиксировал один обстрел боевиками позиций Вооруженных Сил Украины с начала суток 18 марта.
Сепаратисты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ у Авдеевки, - штаб АТО Фото:pravda.com.ua
Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18:00.
 
"С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинской воинов. На Донецком направлении на рассвете враг из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела один украинский воин не пострадал. На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками НЗФ придерживался. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - рассказали в штабе.
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