Лидер партии "Яблоко", кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский отметил, что участвовал в выборах, потому что это была "единственная возможность потребовать перемен". Явлинский: Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую войну Фото: EPA "Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похожа на настоящие выборы – непропорциональное освещение в СМИ, спойлеры, административное давление. Но мы участвовали в ней, потому что это была единственная возможность потребовать перемен", – отметил он.По словам Явлинского, он участвовал в этой кампании, "чтобы заставить Путина изменить политику – ликвидировать бедность, прекратить войны и изоляцию России"."Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую войну. Мы хотели отвести беду. Сказали все, что хотели и сделали все, что могли. Неважно как мало процентов теперь объявят мне и как много Путину, важно, что теперь будет со страной. Мы предупреждаем еще раз – страна идет к опасной пропасти, впереди плохие времена, и возможностей изменить это осталось меньше", – подчеркнул политик.Явлинский выразил сожаление, "что на этих выборах некоторые политики вместо того, чтобы вместе с нами отводить от страны беду, помогали Путину ее приближать"."Мы сожалеем, что в тот момент, когда мы предлагали альтернативу и пытались обсуждать проблемы страны и пути решения, другие кандидаты устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу. Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, – это немало и это дорогого стоит", – резюмировал руководитель "Яблоко".Выборы президента РФ состоялись 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до закрытия избирательных участков составляла 59%, отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 60% бюллетеней, которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий президент Владимир Путин набирает 75,92% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12,59%, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 6,07%.Представителя партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак поддержали 1,48% избирателей, Явлинского – 0,88%.Кандидат от "Партии роста" Борис Титов набирает 0,68% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" – 0,66%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" – 0,64%.По данным экзит-полла "Фонда общественного мнения", Путин должен получить 76,3% голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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