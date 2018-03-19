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Лидер партии "Яблоко", кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский
отметил, что участвовал в выборах, потому что это была
"единственная возможность потребовать перемен". Явлинский: Мы
хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую
войну Фото: EPA "Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало
похожа на настоящие выборы – непропорциональное освещение в
СМИ, спойлеры, административное давление. Но мы участвовали в ней,
потому что это была единственная возможность потребовать
перемен", – отметил он.По словам Явлинского, он участвовал в
этой кампании, "чтобы заставить Путина изменить политику –
ликвидировать бедность, прекратить войны и изоляцию России"."Мы
хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую
войну. Мы хотели отвести беду. Сказали все, что хотели и сделали
все, что могли. Неважно как мало процентов теперь объявят мне и как
много Путину, важно, что теперь будет со страной. Мы предупреждаем
еще раз – страна идет к опасной пропасти, впереди плохие
времена, и возможностей изменить это осталось меньше", –
подчеркнул политик.Явлинский выразил сожаление, "что на этих
выборах некоторые политики вместо того, чтобы вместе с нами
отводить от страны беду, помогали Путину ее приближать"."Мы
сожалеем, что в тот момент, когда мы предлагали альтернативу и
пытались обсуждать проблемы страны и пути решения, другие кандидаты
устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу. Мы благодарим всех
избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и
перемены. Миллион голосов, которые мы получили, – это немало и
это дорогого стоит", – резюмировал руководитель
"Яблоко".Выборы президента РФ состоялись 18 марта –
в годовщину аннексии Крыма. Явка за полтора часа до
закрытия избирательных участков составляла 59%,
отмечал "Интерфакс".По результатам обработки 60% бюллетеней,
которые опубликовали на сайте ЦИК РФ, действующий
президент Владимир Путин набирает 75,92% голосов, кандидат от КПРФ
Павел Грудинин – 12,59%, руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский – 6,07%.Представителя партии "Гражданская
инициатива" Ксению Собчак поддержали 1,48% избирателей,
Явлинского – 0,88%.Кандидат от "Партии роста" Борис Титов
набирает 0,68% голосов, Максим Сурайкин от "Коммунистов
России" – 0,66%, Сергей Бабурин от "Российского
общенародного союза" – 0,64%.По данным экзит-полла "Фонда
общественного мнения", Путин должен получить 76,3%
голосов, ВЦИОМ информировал о 73,9% поддержки.
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