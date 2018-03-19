Об этом он заявил в разговоре с журналистами в избирательном штабе. Путин сказал, что считает вопрос несколько смешным, сославшись на возраст, в котором он будет к весне 2030-го (77 лет).

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите – это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что – до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», – сказал Путин.

Также главу России спросили об инциденте с отравлением Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила РФ, заявив, что против шпиона применили запрещенное химическое оружие.

«Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо», — заявил Путин.

Также, по его словам, Россия все свое химическое оружие «уничтожила под контролем международных наблюдателей».

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