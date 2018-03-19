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"Я что, до ста лет буду здесь сидеть?" Путин назвал смешным вопрос о возможности его возвращения на пост президента РФ в 2030 году
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19.03.2018 00:34
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что не
собирается занимать должность президента РФ до 100 лет. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Путин
прокомментировал возможность его возвращения на пост
президента РФ в 2030 году Фото: EPA ."То, что вы говорите, немножко
смешно. Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть?
Нет!" – сказал он.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские
выборы.Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ
обработал уже 67,36% бюллетеней. Путин лидирует на
выборах с 75,84% голосов. Второе место с
результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел
Грудинин, третье с 6,11% – руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения
Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое
место. Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта
2000 года. Он переизбирался на пост главы государства
в 2004-м и 2012 годах. Согласно Конституции
России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков
подряд.
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