Глава российского государства Владимир Путин заявил, что не собирается занимать должность президента РФ до 100 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин прокомментировал возможность его возвращения на пост президента РФ в 2030 году Фото: EPA ."То, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!" – сказал он.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня выборов.ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место. Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно Конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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